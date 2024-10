Si cercano ancora i dispersi, oltre 100 morti

“Oggi le nostre bandiere sventolano a mezz’asta in solidarietà al popolo spagnolo. Piangiamo con voi. Insieme risorgeremo”. Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul suo profilo X. Si abbassano a mezz’asta la bandiera spagnola e quella dell’Ue fuori dagli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo e Bruxelles per rendere omaggio alle vittime delle inondazioni che hanno colpito Valencia. La città è stata devastata dal peggior disastro naturale che abbia colpito la Spagna in questo secolo: l’alluvione ha provocato oltre 100 vittime e distrutto interi Paesi. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare.

