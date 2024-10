Diversi colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti nel pomeriggio di martedì 29 ottobre al Four Seasons Hotel di Atlanta, nello Stato americano della Georgia. Il dipartimento di polizia di Atlanta è arrivato ​​all’hotel intorno alle 14:30 (ora locale) per indagare su un uomo che aveva litigato con un impiegato dell’albergo. Al loro arrivo questi si è barricato nella sua stanza e ha iniziato a sparare attraverso i muri e la porta e dal balcone. La polizia ha creato un perimetro attorno all’hotel e ha ordinato un avviso di riparo in luogo sicuro per i residenti nelle vicinanze. L’uomo armato, alla fine, è stato arrestato dalla polizia e messo in custodia. Le autorità hanno identificato il sospetto come Jay Steven Berger, un uomo di 70 anni, che, secondo quanto riferito, soggiornava nella sezione residenziale del Four Seasons, e non nelle unità a breve termine all’interno dell’hotel.

