In Spagna continua a salire il bilancio delle vittime causate dalle improvvise inondazioni che nella Comunità Valenciana hanno spazzato via automobili, trasformato le strade dei villaggi in fiumi e interrotto linee ferroviarie e autostrade. Secondo le autorità spagnole i morti sono almeno 51. Le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti in gran parte del sud e dell’est della Spagna. Un treno ad alta velocità con quasi 300 persone a bordo è deragliato vicino a Malaga, ma le autorità ferroviarie hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito. Acque fangose hanno trascinato veicoli lungo le strade a velocità terrificanti, mentre pezzi di legno e articoli domestici fluttuavano nel fiume d’acqua. Polizia e servizi di soccorso hanno utilizzato elicotteri per evacuare le persone dalle case e dai veicoli. Le squadre di soccorso hanno lavorato fino a tarda notte per evacuare i residenti e cercare i dispersi. Le previsioni indicano che le tempeste continueranno fino a giovedì 31 ottobre. Il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazón, ha dichiarato che è ancora troppo presto per fornire un numero esatto di vittime, poiché molte persone risultano ancora disperse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata