Kamala Harris ha promesso di “mettere il Paese al di sopra del partito e dell’interesse personale” nel discorso di chiusura della sua campagna presidenziale, pronunciato dallo stesso luogo in cui Donald Trump fomentò l’insurrezione del Campidoglio, per sottolineare la netta scelta che gli elettori devono affrontare. A una settimana dall’Election Day, la vicepresidente ha utilizzato il discorso dal prato dell’Ellipse, vicino alla Casa Bianca, per promettere agli americani che lavorerà per migliorare le loro vite, sostenendo che il suo avversario repubblicano è in corsa solo per il proprio tornaconto. “A differenza di Donald Trump, non credo che le persone che non sono d’accordo con me siano nemiche,” ha detto Harris.

“Lui vuole metterle in prigione. Io darò loro un posto al mio tavolo. E mi impegno ad essere un presidente per tutti gli americani, mettendo sempre il paese al di sopra del partito e dell’interesse personale”.

