Decine di persone sarebbero morte nella Comunità Valenciana, in Spagna, a causa delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali. Fra le vittime ci sarebbero anche quattro bambini. I servizi di emergenza hanno soccorso un autista di camion bloccato nelle acque alluvionali. Le autorità spagnole hanno segnalato la scomparsa di diverse persone dopo che nella giornata di martedì 29 ottobre un’alluvione improvvisa ha travolto le strade e interrotto il servizio ferroviario in vaste aree della Spagna orientale e meridionale. Acqua e fango hanno creato enormi problemi in una vasta area che va dalle province di Malaga, nel sud, a Valencia, nell’est.

Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse morti” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime. Almeno altre sei persone risulterebbero disperse nella città di Letur nell’area di Albacete.

