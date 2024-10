Foto d'archivio

L'uomo è sospettato di aver ucciso il sindaco di Kirchberg e un'altra persona

Paura in Austria dove la polizia sta ancora cercando il cacciatore-killer Roland Drexler, sospettato di aver sparato e ucciso lunedì al sindaco di Kirchberg Franz Hofer e a un altro uomo. Secondo le prime informazioni, riporta Bild, il primo omicidio sarebbe avvenuto per un contenzioso legato a reati di caccia. Le autorità austriache temono però che Drexeler possa voler fare più vittime.

La ‘lista della morte’ del killer austriaco

Secondo gli inquirenti, infatti, esiste una sorta di ‘lista di morte’ con i nomi di 50 persone. Appartengono tutti all’ambiente del sospetto assassino e molti hanno un legame con la caccia. Lo riporta il portale di notizie ‘oe24’. Secondo la polizia, le persone presenti nella lista sono state poste sotto protezione. “Dobbiamo partire dal presupposto che la persona che cerchiamo sia molto, molto pericolosa”, ha spiegato il vicedirettore della polizia nazionale Rudolf Keplinger. L’assassino ha con sé due armi lunghe e una pistola ed è ancora in fuga. Le autorità hanno emesso un ‘divieto di caccia’ chiedendo agli abitanti nella zona dell’Alta Austria di non avventurarsi da soli nella foresta. Il sospettato viaggia su un Volkswagen Caddy color argento e potrebbe aver attraversato il confine con la Germania. 250 agenti di polizia stanno setacciando la zona e sono in servizio anche l’unità speciale ‘Cobra’ e mezzi blindati.

La vicenda

Lunedì scorso, Drexler avrebbe teso un agguato al sindaco Hofer nella località di Fraunschlag, a dieci chilometri da Kirchberg. Secondo le ricostruzioni della polizia, l’uomo ha sparato una volta. Quando il primo cittadino ha cercato di scappare attraverso un campo, l’assassino ha estratto una delle armi lunghe dall’auto e lo ha ucciso con un secondo colpo. Mezz’ora dopo ha sparato alla sua seconda vittima, il poliziotto in pensione Josef H., padre di quattro figli. Drexler, apparentemente, ha cercato l’ex guida di caccia nella sua casa di Arnreit e lo ha giustiziato con un colpo a freddo. Entrambi gli uomini avevano denunciato Drexler per reati venatori, l’ultimo dei quali il 22 ottobre per somministrazione illegale di esche, secondo quanto riportato. Drexler è considerato “problematico” e “irascibile” nel villaggio e si dice che abbia anche piazzato trappole illegali durante le battute di caccia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata