Negli attacchi sono rimaste ferite 58 persone

L’esercito israeliano ha lanciato alcuni attacchi nella Valle della Bekaa in Libano. Nei raid hanno perso la vita almeno 60 persone e altre 58 sono rimaste ferite. Il bilancio più alto è stato registrato nella città di Sahl Allak, nella provincia di Baalbek, dove sono state uccise 16 persone. Il sindaco Bachir Khodr, in un post su X, ha definito gli attacchi come “i più violenti a Baalbek dall’inizio dell’aggressione”, in un post su X. I bombardamenti israeliani sulla Valle della Bekaa, così come sul Libano meridionale e sulla periferia sud di Beirut, si sono intensificati nelle ultime settimane nell’ambito di un’offensiva contro il gruppo militante Hezbollah che ha ucciso anche centinaia di civili.

