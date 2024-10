La donna alla guida dell'auto avrebbe divelto la recinzione colpendo l'area ricreativa

Una madre che andava a prendere il figlio a scuola si è schiantata con l’auto contro la recinzione a Melbourne martedì, ferendo mortalmente un bambino e lasciandone altri quattro gravemente feriti. Si tratta della Auburn South Primary School: la donna avrebbe divelto la recinzione, colpendo l’area ricreativa esterna dove si trovavano dei tavolini e dei tendoni.

Un bambino di 11 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime ed è morto poco dopo, altri quattro sono rimasti feriti. AUBC/CH9 AUSTRALIA/CH7 AUSTRALIA – NO ACCESS AUSTRALIA

