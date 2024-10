Nell'attacco sono rimaste uccise cinque persone

Una donna è stata tratta in salvo dalle macerie di un palazzo di Dnipro, in Ucraina, in seguito a un raid russo sulla città. Le immagini del salvataggio sono state condivise dai dai servizi di emergenza ucraini. Nell’attacco sono state uccise cinque persone, tra cui una ragazza di 14 anni. I feriti sono almeno 21. L’attacco a Dnipro, che si trova a più di 100 km dalla linea del fronte, ha danneggiato anche oltre una dozzina di condomini, case private e una struttura medica.

