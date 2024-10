L'uomo è accusato con il suo partner Matthew Smith e James Jacobson di crimini sessuali

L’ex ceo di Abercrombie & Fitch, Michael Jeffries, si è dichiarato non colpevole delle accuse federali di crimini sessuali e sfruttamento della prostituzione. L’ex amministratore delegato del brand non ha rilasciato commenti dopo avere pronunciato la sua dichiarazione nel tribunale federale di Central Islip, New York. Jeffries è libero su cauzione dopo il pagamento di 10 milioni di dollari e dovrà nuovamente presentarsi in tribunale il 12 dicembre. I pubblici ministeri sostengono che l’ottantenne Jeffries, il suo partner Matthew Smith e un terzo uomo, James Jacobson, abbiano attirato uomini in festini a base di sesso e droga negli Hamptons, a Long Island, promettendo di farli diventare dei modelli per le campagne pubblicitarie dell’azienda. Abercrombie & Fitch ha affermato in una dichiarazione pubblicata sui social media di essere “inorridita e disgustata” dalle accuse.

