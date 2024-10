Dispiegati circa 4.000 reporter per il conteggio dei voti

L’Associated Press è la fonte di informazioni più affidabile per la notte delle elezioni presidenziali americane. Una storia che risale al 1848. A grandi linee, il processo è lo stesso oggi come allora. I reporter che si occupano del conteggio dei voti raccolgono i risultati delle elezioni a livello locale non appena si chiudono i seggi, quindi li inviano all’AP perché li raccolga, li verifichi e li riporti. Negli Stati Uniti non esiste un organismo nazionale che raccolga e diffonda i risultati delle elezioni. Le votazioni sono gestite a livello locale, da migliaia di uffici, secondo standard stabiliti dagli Stati. In molti casi, gli Stati stessi non offrono nemmeno un monitoraggio aggiornato dei risultati elettorali. L’AP svolge quindi un ruolo nella raccolta e nella standardizzazione dei risultati. Il conteggio dei voti dell’AP colma una lacuna riunendo informazioni che altrimenti non sarebbero disponibili online per giorni o settimane dopo le elezioni o che sono disperse in centinaia di siti web locali. In assenza di standard nazionali o di aspettative coerenti tra gli Stati, l’AP garantisce anche che i dati siano in un formato standard, utilizzino termini standard e siano sottoposti a un rigoroso controllo di qualità.

Il conteggio dei voti di AP

Gli sforzi per la raccolta dei dati iniziano quando gli americani iniziano a votare, ovvero in questo caso ben prima del 5 novembre. L’AP richiede agli amministratori elettorali statali e locali informazioni sul numero di schede richieste e sul numero di voti anticipati espressi non appena iniziano le votazioni. Questi dati ovviamente non contengono i risultati, che vengono resi noti solo dopo la chiusura dei seggi, ma possono fornire indicazioni preziose sulle persone che hanno votato entro il giorno delle elezioni. Il grande sforzo inizia dopo la chiusura dei seggi, quando circa 4.000 reporter AP per il conteggio dei voti si distribuiscono tra i distretti elettorali e gli uffici elettorali. Un reporter di AP sarà presente in quasi tutti gli uffici elettorali il giorno delle elezioni per raccogliere dati direttamente dalla fonte. Molti reporter che si occupano del conteggio dei voti hanno una notevole esperienza in merito. Alle ultime elezioni politiche, circa la metà di loro lavorava per l’AP da almeno 10 anni. Lavorano con i funzionari elettorali locali per raccogliere i risultati direttamente dalle contee o dai distretti in cui vengono conteggiati e raccolti per la prima volta e li inviano, per telefono o per via elettronica, non appena sono disponibili. I risultati vengono trasmessi al centro di registrazione dei voti dell’AP, che impiega altre 800-900 persone. Poiché molti Stati e contee visualizzano i risultati elettorali su siti web, l’AP monitora tali siti e inserisce i risultati nello stesso sistema. Il centro di registrazione dei voti riceve anche i risultati direttamente dai funzionari elettorali, dove vengono forniti, e utilizza strumenti automatizzati per raccogliere i risultati dai siti web ufficiali del governo. L’AP aggiorna continuamente il proprio conteggio man mano che i risultati vengono resi noti. In un’elezione generale, l’AP aggiornerà fino a 21.000 dati all’ora. Nel corso del conteggio dei voti possono verificarsi degli errori, come ad esempio la pubblicazione accidentale di dati di test sul sito web di uno Stato o uno stringer che traspone accidentalmente i totali dei voti di due candidati. Avere più fonti aiuta l’AP a capire dove si verificano questi errori e spesso impedisce che vengano pubblicati. L’AP può avere fino a cinque o sei potenziali fonti di risultati elettorali in ogni contea e può scegliere tra di esse a seconda di quale sia la più aggiornata e accurata. Queste fonti multiple non servono solo come backup l’una dell’altra, ma forniscono anche un controllo per aiutare a garantire che i totali dei voti riportati siano corretti.

