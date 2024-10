Almeno 23 morti per il passaggio di una tempesta tropicale

Inondazioni e frane provocate da una tempesta tropicale nel nord-est delle Filippine giovedì hanno provocato almeno 23 morti. In diverse zone si contano auto travolte da acqua e fango, mentre le autorità hanno utilizzato imbarcazioni e motoscafi per salvare gli abitanti dei villaggi isolati, alcuni rimasti bloccati sui tetti delle abitazioni. Le immagini rilasciate dalla Guardia Costiera locale mostrano i salvataggi di persone in mezzo a un fiume di fango. La tempesta ha soffiato in particolare sulla città di Aguinaldo, nella provincia montana di Ifugao, con venti fino a 95 chilometri all’ora e raffiche fino a 160 km/h.

