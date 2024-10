Il Segretario di Stato Usa incontrerà Netanyahu

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato in Israele dove terrà colloqui con i funzionari del governo di Tel Aviv. Blinken incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu. È l’undicesimo viaggio di Blinken in Medioriente da quando è scoppiata la guerra a Gaza. Funzionari statunitensi sperano in progressi nel raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Blinken, probabilmente, si sposterà poi in Giordania, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

