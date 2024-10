L'intervista di Maria Shriver alla candidata dem alla presidenza

Ironia e serietà durante l’intervista a Kamala Harris di Maria Shriver, l’ex first lady della California, moglie di Arnold Schwarzenegger, a proposito di come gestire l’ansia e lo stress pre-elettorali. “Parlo con le persone, sono tutti stressati, impauriti, c’è chi fa yoga, chi mangia gummies (caramelle alla cannabis), come fa lei?”, chiede Shriver. “Non le mangio” risponde Harris ridendo insieme al pubblico. E poi racconta: “Mi alleno ogni mattina, cerco di mangiare bene“. E confessa: ultimamente “mi sveglio spesso nel cuore della notte”. Ma invita tutti i cittadini ad avere fiducia: “Non possiamo disperare”, dice la candidata dem alla presidenza.

