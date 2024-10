L'appello su Telegram del presidente ucraino

Volodymyr Zelensky ha chiesto al Vaticano aiuto per il rilascio dei migliaia di cittadini ucraini detenuti in Russia. “Tortura, umiliazione e fame sono ciò che il nostro popolo ucraino subisce nelle carceri e nei campi russi”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino. “Siamo riusciti a riportare a casa 3.767 uomini e donne ucraini. Quasi tutti hanno richiesto cure e riabilitazione a lungo termine. La Russia detiene illegalmente altre migliaia di nostri cittadini e continua il reinsediamento forzato di bambini”, ha aggiunto. “Insieme a tutti coloro che nel mondo rispettano la vita umana, dobbiamo fare di tutto per liberare tutti e ciascuno. Contiamo sull’aiuto del Vaticano e di tutti i nostri partner!”, ha concluso. IN AGGIORNAMENTO

11:43 Cremlino: “Cooperazione con Nord Corea in tutti i settori, è nostro diritto”

La cooperazione tra la Russia e la Repubblica Democratica Popolare di Corea non è diretta contro altri Paesi e quindi non deve destare preoccupazione. È quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. La Corea del Nord “è un nostro vicino, un nostro partner, e stiamo sviluppando le nostre relazioni in tutti i settori, e questo è un nostro diritto sovrano“, ha dichiarato Peskov. “Questo non dovrebbe causare alcuna preoccupazione per nessuno, perché questa cooperazione non è diretta contro Paesi terzi”, ha aggiunto, “continueremo a sviluppare questa cooperazione”.

09:43 Seul convoca ambasciatore Russia per invio soldati Nord Corea

Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha convocato l’ambasciatore russo a Seul, Georgy Zinoviev, per esprimere il proprio rammarico per il dispiegamento di soldati nordcoreani a sostegno della Russia nella guerra in Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Durante l’incontro con l’ambasciatore russo, il primo vice ministro degli Esteri sudcoreano Kim Hong-kyun ha espresso la posizione del governo. L’agenzia di intelligence della Corea del Sud ha confermato la scorsa settimana che la Corea del Nord ha inviato 1.500 soldati in Russia all’inizio del mese per combattere nella guerra russa in Ucraina e che si sta preparando a inviare altri militari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata