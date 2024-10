Avrebbero fotografato e raccolto informazioni sulle basi e sulle strutture dell'Idf

Sette cittadini israeliani sono stati arrestati con l’accusa di spionaggio a favore dell’Iran. Lo riporta il Times of Israel citando le accuse dei pubblici ministeri. Gli indagati – viene spiegato – sono tutti ebrei residenti ad Haifa e nel nord del Paese e tra loro ci sono un soldato che ha disertato l’esercito e due minorenni. Sono accusati di aver fotografato e raccolto informazioni sulle basi e sulle strutture dell’Idf, tra cui il quartier generale della difesa di Kirya a Tel Aviv e le basi aeree di Nevatim e Ramat David, nonché i siti delle batterie Iron Dome.

13:23 Israele si scusa per uccisione tre soldati libanesi

L’esercito israeliano si è scusato per la morte di tre soldati libanesi in un attacco nel sud del Libano. L’esercito ha spiegato di aver colpito domenica un camion che era entrato in un’area dove aveva precedentemente preso di mira un camion di Hezbollah che trasportava armi. L’esercito israeliano ha detto che i soldati non erano a conoscenza del fatto che il secondo camion appartenesse all’esercito libanese precisando che “non sta operando contro l’esercito libanese e si scusa per queste circostanze indesiderate”.

13:1o Blinken parte oggi per 11esimo viaggio in regione da inizio guerra

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken parte per un nuovo viaggio in Medioriente, il suo 11esimo nella regione dallo scoppio della guerra di Gaza lo scorso anno, che giunge mentre Israele intensifica gli attacchi contro Hezbollah in Libano. Il dipartimento di Stato riferisce che Blinken partirà oggi per un viaggio di una settimana nel corso del quale farà tappa in Israele e in alcuni Paesi arabi.

06:06 Media: “Israele ha presentato a Usa sue richieste per soluzione diplomatica”

Israele ha consegnato agli Stati Uniti un documento la scorsa settimana con le sue condizioni per una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra in Libano e consentire ai civili sfollati da entrambe le parti del confine di tornare alle loro case. Lo hanno riferito ad Axios due funzionari statunitensi e due funzionari israeliani. L’ufficio del primo ministro israeliano ha consegnato il documento alla Casa Bianca prima della visita dell’inviato del presidente Biden, Amos Hochstein a Beirut, lunedì per discutere una soluzione diplomatica al conflitto, hanno detto i funzionari israeliani. Funzionari statunitensi e israeliani hanno detto ad Axios che il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer, che è un confidente del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha inviato il documento a Hochstein giovedì. I funzionari israeliani hanno detto che il documento è nato dalle discussioni che Dermer ha avuto con il ministero della Difesa israeliano e le Forze di difesa israeliane sui principi che Israele chiede facciano parte di qualsiasi soluzione diplomatica per porre fine alla guerra con Hezbollah. Una richiesta israeliana è che alle IDF sia consentito di impegnarsi in “esercitazioni attive” per assicurarsi che Hezbollah non si riarmi e non ricostruisca la sua infrastruttura militare nelle aree del Libano meridionale vicine al confine, ha affermato un funzionario israeliano. Il funzionario ha aggiunto che Israele esige anche che la sua aeronautica abbia libertà di operare nello spazio aereo libanese. Queste due richieste contraddicono la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che afferma che le Forze armate libanesi (LAF) e la Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) impongono un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Hochstein è atteso a Beirut per incontrare il primo ministro ad interim Najib Mikati, il presidente del parlamento Nabih Berri e altri funzionari libanesi e discutere le richieste israeliane.

06:01 Attacco israeliano sul Libano, colpite filiali Hezbollah a Dahiyeh

Il canale libanese Al Mayadeen ha riferito che Israele ha attaccato una filiale di Al-Qard Al-Hassan, un istituto finanziario gestito da Hezbollah, a Baalbek, nel profondo del Libano. Secondo Al Jazeera, Israele attacca anche i villaggi di Nabatieh, Kafra e Yater nel sud del Libano. L’esercito israeliano domenica aveva annunciato che avrebbe attaccato le importanti risorse economiche di Hezbollah in Libano e ha ordinato ai residenti libanesi di stare lontani dalle filiali di Al-Qard Al-Hassan. L’istituto finanziario è stato fondato nel 1983 come organizzazione di beneficenza che offriva microcrediti sociali agli sciiti di Beirut. Nel corso degli anni è diventato un grande istituto con filiali nell’area di Dahiyeh, nel sud di Beirut. Altre immagini e video mostrano edifici in fiamme e gravi danni a seguito di attacchi, segnalati a Dahiyeh e nella valle della Beqaa, nel nord-est del Libano, e in alcune zone del Libano meridionale, tutte roccaforti di Hezbollah. Le sirene lanciarazzi sono risuonate nelle comunità vicine al confine con il Libano. Si sono sentite sirene a Malkieh, Avivim e Yaron, tre comunità della Galilea orientale adiacenti alla frontiera settentrionale. Non ci sono commenti immediati da parte delle autorità su possibili vittime o danni. Non c’è nemmeno una rivendicazione immediata di responsabilità.

