Oggi si vota nel Paese anche per le elezioni presidenziali

È stato raggiunto il quorum per il referendum sull’Ue in corso in Moldova in cui si chiede ai cittadini di esprimersi a favore o contro l’inserimento nella Costituzione del Paese il percorso di avvicinamento all’Ue. Ai seggi si è presentato oltre il 33,33% degli aventi diritto, convalidando il voto. Lo riporta il sito NewsMaker.

I moldavi sono chiamati oggi al voto, oltre che per il referendum, anche per le elezioni presidenziali. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7 e dovrebbero chiudere alle 21, le 20 in Italia. Secondo la Commissione elettorale centrale, alle 16 (le 15 in Italia) avevano votato in totale più di 1,1 milioni di persone, circa il 39% degli aventi diritto. Una delegazione di osservatori elettorali provenienti da più di una dozzina di Paesi sta aiutando a monitorare i seggi.

Se oggi la presidente uscente Maia Sandu non riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta, il 3 novembre si terrà un ballottaggio in cui dovrebbe fronteggiare Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale filo-Russia, le cui preferenze secondo i sondaggi si aggirano intorno al 10%.

