Sangue finto, maschere inquietanti e vestiti strappati. Migliaia di persone sono scese in strada a Città del Messico per l’annuale ‘Zombie Walk‘, la tradizionale sfilata dei non morti che va in scena nella capitale messicana, con il corteo che si svolge una settimana prima dell’inizio dei tradizionali eventi del Giorno dei Morti. Un evento festoso, ma nel quale si fa anche del bene. Ogni anno infatti ai partecipanti viene chiesto di fare una donazione alla Food Bank For All, un’organizzazione che si occupa di distribuire cibo a chi ne ha più bisogno.

