Chiedendo al premier Netanyahu di accettare un accordo per liberare gli ostaggi a Gaza

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere al primo ministro Benjamin Netanyahu di firmare un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. I parenti degli ostaggi ritengono che sia giunto il momento di sedersi e negoziare un accordo. A Gaza restano circa 100 ostaggi, di cui almeno 30, secondo Israele, sono morti.

