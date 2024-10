Il "Birkat Cohanim", o benedizione di Cohen, è un rituale che risale a oltre 2.500 anni fa

Migliaia di fedeli ebrei si sono riuniti domenica presso il Muro del Pianto di Gerusalemme per la tradizionale preghiera di benedizione sacerdotale. Il “Birkat Cohanim”, o benedizione di Cohen, è un rituale che risale a oltre 2.500 anni fa, quando sullo stesso sito sorgeva il Tempio di Re Salomone. La benedizione viene eseguita da ebrei maschi che possono far risalire il loro lignaggio alla casta sacerdotale. Tre volte all’anno arrivano al Muro del Pianto per benedire il popolo ebraico. La benedizione viene recitata in ebraico mentre i fedeli si coprono il capo con scialli da preghiera, distogliendo lo sguardo da coloro che ricevono la benedizione. L’area di preghiera lastricata davanti al muro è quello che rimane del secondo tempio ebraico distrutto nel I secolo.

