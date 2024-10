Una centrale elettrica del Paese si è guastata lasciando milioni di persone senza corrente

Cuba è al buio per un blackout generale causato da un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande dell’isola. Il collasso dell’intero sistema di generazione e distribuzione dell’energia elettrica ha gettato nell’oscurità circa 10 milioni di abitanti. Il collasso del sistema elettrico cubano è emblematico della situazione disperata dell’isola per la grave crisi economica che sta attraversando, la peggiore dagli anni ’90 e la fine dei sussidi da parte dell’allora alleato sovietico. Una delle grandi paure della popolazione è che il poco cibo nei frigoriferi e nei congelatori marcisca qualora l’elettricità non dovesse essere ripristinata rapidamente.

