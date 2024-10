l bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni e frane di questo mese nel Paese ha raggiunto le 26 persone

Volontari e attivisti ambientali si sono riuniti presso il lago Jablanica, nel sud della Bosnia, per iniziare a rimuovere rifiuti e detriti dopo le recenti inondazioni. I funzionari locali hanno riferito che sono state raccolte decine di tonnellate di detriti dall’inizio delle operazioni di pulizia, aggiungendo che potrebbero essere necessarie settimane per riportare i fiumi e i laghi della regione alle condizioni precedenti l’alluvione. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni e frane di questo mese in Bosnia ha raggiunto le 26 persone, mentre le squadre di soccorso sono alla ricerca di almeno un’altra persona ancora dispersa.

