Foto da Instagram

La 36enne, molto nota sui social, era nelle acque dell'isola di Masokut

L’italiana Giulia Manfrini, 36 anni, è morta dopo essere stata trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque al largo delle isole Mentawai, a ovest di Sumatra, in Indonesia. Secondo Lahmudin Siregar, capo ad interim dell’Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, l’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 ora locale nell’area surf di Bengbeng sull’isola di Masokut. Manfrini era in acqua quando un pesce spada inaspettatamente ha fatto un salto e l’ha colpita al petto. I media indonesiani riportano che i testimoni Alexandre Ribas e Massimo Ferro, anche loro turisti, hanno visto la donna in difficoltà e si sono precipitati a soccorrerla. Le hanno prestato i primi soccorsi e l’hanno trasportata al Pei Pei Health Center, dove è morta.

Gli esami medici hanno rivelato una ferita da taglio profonda di circa 5 centimetri nella parte superiore sinistra del torace. La salma di Manfrini si trova attualmente al Pei Pei Health Center, si prevede di essere trasportata via barca a Padang e poi rimpatriata in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Manfrini / Surf & Snow Travel Expert (@giuliamanfrini)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata