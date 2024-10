Non sono stati segnalati feriti

Un uomo ha lanciato diverse bombe incendiarie contro la sede del partito di governo giapponese a Tokyo. Non sono stati segnalati feriti e la polizia della capitale giapponese ha rifiutato di commentare l’accaduto, sottolineando che la questione è ancora in fase di indagine. Il motivo dell’attacco non è ancora chiaro, ma il Partito liberaldemocratico al governo è sempre più impopolare a causa di uno scandalo finanziario che coinvolge finanziamenti dubbi e sospetta evasione fiscale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata