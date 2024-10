Riunione di emergenza all'ufficio presidenziale della Corea del Sud

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riferisce che l’intelligence di Seul ha scoperto che la Corea del Nord ha destinato 12mila soldati al sostegno della guerra della Russia contro l’Ucraina. Yonhap riporta che, secondo il National Intelligence Service (Nis), gli 007 sudcoreani, i soldati nordcoreani hanno già lasciato il Paese.

Riunione d’emergenza in Corea del Sud

Il Nis al momento non ha confermato la notizia, ma l’ufficio presidenziale della Corea del Sud ha dichiarato in un comunicato che il presidente Yoon Suk Yeol ha presieduto una riunione di emergenza venerdì per discutere dell’invio di truppe nordcoreane in Ucraina.

