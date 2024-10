Nell'immagine condivisa su Telegram le immagini dei militari impegnati nella missione Onu

Il canale Telegram Fighterbomber, vicino all’esercito russo, ha pubblicato alcune foto che ritraggono i militari dell’Aeronautica italiana a bordo di caccia nella regione di Kaliningrad, enclave russa all’interno del territorio della Polonia. “Nella Regione Speciale di Kaliningrad tutto è abbastanza stabile”, si legge nel messaggio social, “gli Eurofighter italiani sono venuti a vedere i nostri bellissimi aerei e a mettersi in mostra”. “Mi chiedo se siano qui per il 2%, per la diaria e se i loro finanziatori italiani non abbiano finito i soldi sui loro conti per i viaggi di lavoro e per l’alloggio del personale”, aggiunge il canale ironizzando sulle indennità corrisposte ai militari della Nato in missione. I soldati italiani sono infatti impegnati dal primo agosto nella Task Force Wing 36, che si occupa di intercettare i velivoli russi che entrano all’improvviso nella zona di competenza del traffico aereo dei Paesi Nato.

