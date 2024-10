Genaro García Luna ha operato dal 2006 al 2012, durante l'amministrazione del presidente Felipe Calderón

Un tribunale federale di New York ha condannato l’ex capo della pubblica sicurezza messicana, Genaro García Luna, a più di 38 anni di carcere, con l’accusa di aver accettato tangenti per aiutare i narcotrafficanti. Il 56enne era stato condannato nel 2023 per aver accettato milioni di dollari in cambio della protezione al violento cartello di Sinaloa, che avrebbe dovuto combattere. Genaro García Luna è stato il massimo funzionario della sicurezza del Messico dal 2006 al 2012, durante l’amministrazione del presidente Felipe Calderón. I parenti di Genaro García Luna hanno assistito alla lettura della sentenza e hanno lasciato la corte assediati dai giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata