La presidente della Commissione Europea: "Uno dei principali punti di discussione è stato un approccio comune"

“Uno dei principali punti di discussione è stato un approccio comune ai rimpatri. Oggi, vediamo che di tutti coloro che non hanno diritto a rimanere nell’Unione Europea, solo il 20% di coloro che hanno una decisione di rimpatrio vengono effettivamente rimpatriati nei loro paesi di origine. Quindi stiamo lavorando per migliorare questo lavoro operativo e presto presenteremo una nuova proposta legislativa – ne avevamo una dal 2018 ma è bloccata in Parlamento e Consiglio – per i rimpatri”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella Conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.”In questo contesto, abbiamo anche discusso di modi innovativi per contrastare l’immigrazione illegale e sono state discusse diverse opzioni. Innanzitutto, la necessità di rivedere il concetto di Paese terzo sicuro”, ha aggiunto.

