Il leader turco: "Cosa aspetta il Consiglio di Sicurezza per fermare Israele?"

Recep Tayyip Erdogan critica le Nazioni Unite, secondo lui “incapaci di proteggere il proprio personale“. Il presidente turco si riferisce agli attacchi delle forze israeliane verso le basi dell’Unifil (la forza militare di interposizione dell’Onu in Libano), in cui sono rimasti feriti anche alcuni peacekeeper. “L’immagine dell’Onu che non riesce nemmeno a proteggere il proprio personale è vergognosa e preoccupante per il sistema internazionale. Francamente, siamo curiosi di sapere cos’altro aspetta il Consiglio di Sicurezza per fermare Israele“. ha detto il leader turco in un discorso televisivo dopo una riunione di gabinetto ad Ankara. “I carri armati israeliani entrano nel territorio dell’Unifil, attaccano i peacekeeper, ne feriscono anche alcuni. Ma il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si limita a guardare questi banditi dalle tribune. Questa è debolezza. Questo è arrendersi all’aggressione israeliana”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata