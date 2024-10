Dodici giorni prima c'era stata la riunificazione ufficiale della Germania

Il 15 ottobre del 1990 Michail Gorbaciov, fresco presidente dell’Unione sovietica e segretario del Partito comunista russo, riceveva il Premio Nobel per la Pace. Era un periodo di grandi speranze per l’Europa: dodici giorni prima, il 3 ottobre del 1990, c’era stata la riunificazione ufficiale della Germania a meno di un anno dalla caduta del Muro di Berlino. Il ruolo di Gorbaciov era stato considerato determinante per la sua politica volta al disarmo e al miglioramento delle relazioni con gli Stati Uniti sancendo la fine della guerra fredda dopo lo storico summit di Malta del 1989 con l’allora presidente Usa, George Bush padre.

