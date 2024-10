L'esercito di Tel Aviv ha anche intercettato due razzi provenienti dal Paese dei Cedri

Non si fermano i combattimenti al confine tra Libano e Israele. L’Aeronautica militare israeliana ha colpito più di 200 obiettivi terroristici di Hezbollah nel sud e nelle profondità del Libano, tra cui cellule terroristiche, postazioni di missili anticarro e lanciatori di missili terra-terra. Lo riporta l’Idf su Telegram. Intanto si attende il discorso del numero 2 di Hezbollah, Naïm Kassem, che dovrebbe parlare oggi nel tardo pomeriggio, mentre è sempre sullo sfondo l’attacco israeliano all’Iran, che a quanto dichiarato dall’ufficio del premier Netanyahu sarà effettuato “in base alle esigenze di sicurezza nazionale”. Secondo il Financial Times, Israele si troverebbe però ad affrontare a breve una carenza di missili intercettori, fondamentali per reagire al lancio di missili verso il suo territorio. IN AGGIORNAMENTO

10:45 Gallant: “Negoziati bloccati e minimo coinvolgimento Usa”

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto ieri durante un incontro con le famiglie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas che i negoziati sono bloccati e che Hamas sta inasprendo la sua posizione. Lo riporta Haaretz. Secondo Gallant, Hamas sta probabilmente aspettando gli sviluppi negli scontri con l’Iran e Hezbollah e al momento non vuole andare avanti nei negoziati perché “non ha nulla da perdere”. Il ministro israeliano ha aggiunto che la comunicazione con il gruppo palestinese e con Sinwar è lenta e che non c’è quasi nessun coinvolgimento degli Stati Uniti nei colloqui.

10:30 Autorità Gaza, 42.344 palestinesi uccisi da inizio guerra

Il bilancio dei palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023 nella Striscia di Gaza dagli attacchi israeliani è salito a 42.344, mentre altri 99.013 sono rimasti feriti. Lo afferma il ministero della Salute palestinese. Solo nelle ultime 24 ore sono state uccise dai raid dell’Idf almeno 55 persone.

10:10 Media, oggi previsto discorso del numero 2 di Hezbollah

Il numero 2 di Hezbollah, Naïm Kassem, dovrebbe parlare oggi, nel tardo pomeriggio. Lo riportano i media libanesi, tra cui la testata l’Orient Le Jour. Non è stata ancora precisata l’ora del discorso

10:00 Idf, colpiti 230 obiettivi a Gaza e Libano in ultime 24 ore

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito circa 230 obiettivi “terroristici” nella Striscia di Gaza e in Libano nelle ultime 24 ore. Aggiungono di aver colpito oltre 200 obiettivi di Hezbollah, tra cui lanciarazzi e postazioni anticarro, in Libano e che decine di uomini armati del partito libanese sono stati uccisi negli scontri con le truppe israeliane. Lo riporta il Times of Israel.

09:45 Qatar: “Israele ha esteso aggressione a Cisgiordania e Libano”

L’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, afferma che Israele ha deliberatamente scelto di espandere la sua “aggressione” per attuare progetti pianificati in Cisgiordania e in Libano. All’apertura del Consiglio della Shura del Qatar a Doha, Al-Thani ha detto: “Il modo più semplice e sicuro per fermare l’escalation al confine con il Libano è fermare la guerra” a Gaza. Lo riporta il Times of Israel. “La distruzione non funzionerà con il tenace popolo palestinese che si aggrappa ai propri legittimi diritti”, ha aggiunto.

09:30 Ft, per Israele imminente carenza di missili intercettori

Secondo dirigenti del settore, ex ufficiali militari e analisti, Israele si trova ad affrontare una imminente carenza di missili intercettori. È quanto rivela il Financial Times, secondo cui gli Stati Uniti stanno lavorando per colmare le lacune nello scudo protettivo dello Stato ebraico. “Il problema delle munizioni in Israele è serio”, ha affermato Dana Stroul, ex alto funzionario della difesa statunitense responsabile per il Medio Oriente, “se l’Iran risponde a un attacco israeliano con una massiccia campagna di attacchi aerei, e anche Hezbollah si unisce, le difese aeree israeliane saranno messe a dura prova”. “Gli Stati Uniti non possono continuare a rifornire Ucraina e Israele allo stesso ritmo. Stiamo raggiungendo un punto di svolta”, ha aggiunto.

09:15 Unicef, oltre 400mila bambini sfollati in Libano

Più di 400.000 bambini in Libano sono stati sfollati nelle ultime tre settimane. Lo ha affermato un alto funzionario dell’Unicef, mettendo in guardia da una “generazione perduta” nel piccolo Paese alle prese con molteplici crisi e ora nel bel mezzo della guerra. Ted Chaiban, vice direttore esecutivo dell’Unicef per le azioni umanitarie, ha visitato le scuole che sono state trasformate in rifugi per ospitare le famiglie sfollate. “Ciò che mi ha colpito è che questa guerra ha tre settimane e così tanti bambini sono stati colpiti”, ha detto Chaiban ad Associated Press a Beirut, “mentre siamo seduti qui oggi, 1,2 milioni di bambini sono privati dell’istruzione. Le loro scuole pubbliche sono state rese inaccessibili, sono state danneggiate dalla guerra o sono state usate come rifugi. L’ultima cosa di cui questo Paese ha bisogno, oltre a tutto quello che ha passato, è il rischio di una generazione perduta”.

09:00 Medioriente, ufficio Netanyahu: “Attacco a Iran in base a esigenze Israele”

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la decisione sui piani di ritorsione contro l’Iran per l’attacco missilistico del 1° ottobre sarà presa in base alle esigenze di Israele. La nota, rilasciata nella notte, è arrivata in risposta a un articolo del Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden che Israele avrebbe attaccato i siti militari iraniani, invece che quelli petroliferi o nucleari. “Ascoltiamo i pensieri del governo americano, ma prenderemo le nostre decisioni definitive in base alle esigenze di sicurezza nazionale di Israele”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio del primo ministro israeliano.

08:45 Wp, attacco Israele all’Iran prima delle elezioni Usa

L’attacco israeliano all’Iran dovrebbe essere lanciato prima delle elezioni del 5 novembre negli Stati Uniti. Lo ha detto un funzionario a conoscenza della questione al Washington Post. “Sarà una di una serie di risposte”, ha detto la fonte, sottolineando che una mancanza di azione potrebbe essere interpretata dall’Iran come un segno di debolezza di Tel Aviv e dei suoi alleati.

08:30 Idf, intercettati due razzi provenienti da Libano

Due razzi provenienti dal Libano sono stati intercettati dall’aviazione militare israeliana. Lo comunica l’Idf su Telegram, a seguito delle sirene di allarme scattate questa mattina nelle aree di Menashe, della baia di Haifa (HaMifratz), di HaAmakim, di Wadi Ara e di HaCarmel.

08:15 Medioriente, almeno 15 morti in raid Israele in sud Gaza nella notte

Attacchi israeliani lanciati nella notte nel sud della Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 15 persone, tra cui sei bambini e due donne. Lo hanno affermato funzionari medici palestinesi. Uno dei raid ha colpito una casa nella città di Beni Suhaila, uccidendo almeno 10 persone tutte di una stessa famiglia, tra cui tre bambini e una donna, secondo i registri dell’ospedale Nasser, nella vicina Khan Younis. Un operatore di Associated Press presente in ospedale ha contato i corpi. Nella vicina città di Fakhari, un altro attacco ha colpito una casa, uccidendo cinque persone, tra cui tre bambini e una donna. Lo ha riferito l’Ospedale Europeo, dove sono state portate le vittime.

06:00 Australia, cittadini lascino Israele

L’Australia sta avvisando i suoi cittadini di non recarsi in Israele e sta esortando gli australiani lì a lasciare il Paese.”Il governo australiano è seriamente preoccupato che la situazione della sicurezza in Israele e nei Territori palestinesi occupati possa deteriorarsi rapidamente”, ha affermato il ministro degli Esteri Penny Wong in un post su X.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata