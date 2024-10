La sua intervista a LaPresse: "Mi rifiuto di credere che l'Idf abbia condotto un attacco deliberato contro i caschi blu dell'Onu"

L’ex ministro degli Esteri di Israele, Shlomo Ben Ami, critica il premier Benjamin Netanyahu. “Quando lo vedo in tv, la spengo. È un animale politico con una capacità straordinaria di manipolazione e senza scrupoli politici, non ha nessuno scrupolo morale”, ha detto a LaPresse l’ex politico 81enne. “Non credo che la sua popolarità sia aumentata come pensa la gente, la sua coalizione oggi perderebbe le elezioni. Se ci fossero le elezioni oggi le perderebbe e questa è la ragione per cui lui non le vuole. Quanto più continua la guerra tanto più è protetto”, ha aggiunto Ben Ami che poi ha parlato degli attacchi dell’Idf alle basi Unifil in Libano.

“Mi rifiuto di credere che Israele abbia condotto un attacco deliberato contro i caschi blu dell’Onu. Sono zone confuse, dove è molto difficile definire le frontiere di attuazione. Nella guerra di Gaza il 25% delle vittime dell’esercito israeliano sono state per fuoco amico. Questo dà un’idea della confusione che c’è di solito”, ha spiegato ancora l’ex ministro.

