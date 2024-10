L'annuncio del presidente ucraino in un video messaggio pubblicato sui social

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il suo Piano di Vittoria sarà presentato pubblicamente questa settimana. Lo ha detto in un video messaggio pubblicato sui social. “Questa settimana presenteremo a tutti i partner europei la nostra strategia per costringere la Russia a una fine equa di questa guerra”, afferma, “naturalmente, il Piano di Vittoria sarà presentato pubblicamente insieme alla prima risposta che abbiamo ricevuto dai nostri partner”. IN AGGIORNAMENTO

18:23 Borrell: “Vicini ad accordo su sblocco Peace Facility per armi”

“Dobbiamo trovare finalmente un consenso sulle mie proposte per sbloccare il Fondo europeo per la pace, l’Ukraine Assistance Fund. Ci siamo quasi. Vi prometto che cercheremo e troveremo un modo. Non posso dire che ci siamo al 100%, ma quasi. Sono sicuro che raggiungeremo un accordo completo con tutti gli Stati membri sulla mia ultima proposta”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri a Lussemburgo. “Estenderemo il mandato alla Missione di assistenza militare dell’Unione europea per i prossimi due anni e spero che troveremo un consenso per aumentarne il mandato”, ha aggiunto.

16:46 Kiev: “Due morti in raid russo su regione Kherson”

Due donne di 72 e 56 anni sono morte e una terza persona è rimasta ferita dopo che le truppe russe hanno distrutto con un drone una vettura nei pressi del villaggio ucraino di Havrylivka, nella regione di Kherson. Lo ha reso noto il governatore locale, Oleksandr Prokudin. Lo riportano i media di Kiev.

16:17 Primo sì Eurocamera a prestito Ue da 35 mld da asset russi

La Commissione Commercio del Parlamento europeo ha votato con 31 voti favorevoli, 4 contrari e nessuna astensione sulla proposta della Commissione di sostenere l’Ucraina con un prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria (MFA) fino a 35 miliardi di euro. Questo è il contributo dell’UE nell’ambito dell’iniziativa del G7 per sostenere l’Ucraina con un massimo di 50 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di euro) per far fronte alle urgenti esigenze finanziarie dell’Ucraina di fronte alla brutale guerra di aggressione della Russia. Il rimborso di questo prestito eccezionale MFA e dei prestiti di altri paesi del G7 deriverà dalle entrate straordinarie realizzate dagli asset immobilizzati della Banca centrale russa e abilitate dal meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, recentemente istituito in base alla proposta della Commissione. Il Parlamento dovrebbe votare la proposta durante la sessione del 21-24 ottobre. Il Consiglio ha approvato la proposta la scorsa settimana e prevede di adottare il regolamento tramite procedura scritta dopo il voto del Parlamento. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue.

15:13 Incontro a Mosca fra Lavrov e Zuppi

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato lunedì a Mosca il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e inviato del Papa per l’Ucraina. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo spiegando che durante il colloquio le parti “hanno discusso in dettaglio dell’interazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto attorno all’Ucraina e hanno toccato una serie di questioni di attualità nell’agenda bilaterale e internazionale”. Inoltre “è stato sottolineato lo sviluppo costruttivo del dialogo russo-vaticano“.

14:28 Kiev: “Un morto e danni a infrastrutture in raid su porto Odessa”

Le truppe russe hanno attaccato il porto di Odessa con un missile balistico, uccidendo una persona e ferendone altre otto. Lo ha affermato il governatore locale Oleh Kiper spiegando che si trattava di “lavoratori dell’infrastruttura portuale”. Lo riporta Ukrainska Pravda. L’attacco avrebbe danneggiato un magazzino per la conservazione dei cereali e due imbarcazioni civili: la NS Moon, battente bandiera del Belize, e la nave da carico Optima, che batte bandiera di Palau.

12:52 Cremlino: “Esercitazioni Nato aumentano la tensione”

“Le esercitazioni delle forze nucleari della Nato nelle attuali condizioni di guerra calda in Ucraina non portano altro che ad un aumento della tensione“. Lo ha affermato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti. Il riferimento è all’esercitazione ‘Stedfast Noon’ con la partecipazione di duemila soldati provenienti da 13 Stati dell’Alleanza e fino a 60 aerei militari.

