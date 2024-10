I militari dell'esercito israeliano sono stati uccisi in un attacco con droni

Sirene ed esplosioni sopra l’area di Kafar Qara, in Israele, dopo che che quattro soldati dell’esercito israeliano sono stati uccisi in un attacco con droni di Hezbollah, sferrato contro una base militare dell’Idf. È stato il più letale attacco del gruppo terroristico libanese da quando Israele ha lanciato la sua invasione di terra nel Paese, quasi due settimane fa. Hezbollah ha rivendicato la propria responsabilità in risposta agli attacchi israeliani su Beirut giovedì in cui sono morte 22 persone.

