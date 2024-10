Si eleggeranno 141 parlamentari, 71 in circoscrizioni uninominali e 70 eletti con sistema proporzionale

Seggi aperti oggi in Lituania dalle 7 alle 20 (le 19 in Italia) per il primo turno delle elezioni politiche. Sui 2.375.800 cittadini iscritti alle liste elettorali, 238.540 elettori, il 10,25%, hanno espresso il proprio voto durante i tre giorni di voto anticipato, a casa o presso seggi elettorali speciali. La Lituania eleggerà 141 parlamentari, 71 in circoscrizioni uninominali e 70 eletti con sistema proporzionale. Il ballottaggio è fissato per il 27 ottobre. Nonostante i successi economici, le rigide misure anti-COVID-19 e l’afflusso di migranti hanno gettato ombre sul governo della premier conservatrice Ingrida Simonyte, entrata in carica nel 2020.

