I cittadini voteranno anche per la composizione del Parlamento e per i governatori provinciali

Il Mozambico vota oggi per eleggere un nuovo presidente in un’elezione che si prevede prolungherà i 49 anni di potere del partito al governo da quando la nazione dell’Africa meridionale ha ottenuto l’indipendenza dal Portogallo nel 1975. Daniel Chapo, 47 anni, è il candidato del Fronte di Liberazione del Mozambico, o Frelimo, che cercherà di succedere al presidente Filipe Nyusi, che ha servito per un massimo di due mandati. Secondo gli analisti, la sfida più forte al dominio di Chapo e del Frelimo verrà probabilmente lanciata dal 50enne indipendente Venancio Mondlane. I cittadini voteranno anche per la composizione del Parlamento e per i governatori provinciali in un Paese di circa 33 milioni di persone che ha attraversato una sanguinosa guerra civile durata 15 anni, conclusasi nel 1992, e che più recentemente è stato scosso da una violenta insurrezione jihadista in corso nel nord del Paese. Porre fine all’insurrezione e portare stabilità nella provincia di Cabo Delgado – dove 1,3 milioni di persone sono fuggite dalle loro case e più della metà sono ancora sfollate – è un impegno di entrambi i candidati principali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata