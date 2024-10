Il dipartimento del Tesoro Usa lo ha sottoposto a sanzioni: "Il mio lavoro va avanti, ho fiducia nella magistratura"

Mohammad Hannoun è l’architetto che vive a Genova che il dipartimento del Tesoro Usa ha sottoposto a sanzioni perché ritenuto un finanziatore di Hamas attraverso la Charity Association of Solidarity with the Palestinian People o Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp). “Le accuse mosse nei miei confronti sono accuse israeliane, mosse nei confronti di una persona che aiuta il popolo palestinese. Noi come associazione abbiamo un intento umanitario, aiutiamo e sosteniamo i bisognosi e i bambini orfani palestinesi, specialmente nella striscia di Gaza che subisce un genocidio ormai da più di un anno”, ha detto a LaPresse. “Non vedo nessuna novità in queste black list, che in realtà partono da Tel Aviv. Mi è successo già diverse volte. Io non ho fatto niente di sbagliato e posso documentare che tutti i nostri soldi sono stati spesi per progetti umanitari in Palestina”.

“Israele va processato per i crimini che sta commettendo”

“Io non c’entro nulla con Hamas, penso che sia un movimento di resistenza che si impegna per la liberazione per la fine dell’occupazione. Potete chiedermi cosa penso di Israele? Che sia uno Stato terrorista che non ha mai smesso di uccidere e sterminare il popolo palestinese. Si parla di più di 18 mila bambini palestinesi uccisi dai missili e dalla bombe israeliane. Sono dati certi. Questo lo confermo: Israele è uno stato terrorista e va processato per i crimini che ha commesso e sta commettendo”, ha aggiunto Hannoun.

“Mio lavoro va avanti, ho fiducia in magistratura”

“Io sono indagato dal 2003, da più di 20 anni, ma il mio lavoro e quello della mia associazione va avanti. Ho fiducia nella magistratura. Noi siamo fiduciosi. Il popolo italiano sta dando delle risposte umanitarie eccellenti, malgrado la chiusura dei nostri conti correnti postali e bancari. Adesso ho tutti i conti bloccati, stiamo cercando un istituto bancario che ci apre un conto”, ha detto ancora Hannoun.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata