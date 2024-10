Le truppe di Mosca entrano nella periferia di Toretsk nel Donetsk

Mentre fa discutere il mandato d’arresto emesso da un tribunale russo in contumacia nei confronti dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini per essere entrati illegalmente sul territorio di Mosca, in Ucraina prosegue il conflitto: nella notte una persona è morta in un raid russo a Odessa. Ecco le notizie di oggi sulla guerra IN AGGIORNAMENTO

08:08 Raid russo sul porto di Odessa, un morto

Le forze armate russe hanno lanciato un missile balistico contro le infrastrutture portuali di Odessa. In seguito all’impatto, una persona è rimasta uccisa e altre cinque ferite. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper. Secondo quanto riferito la persona deceduta è un cittadino ucraino di 60 anni dipendente di un’azienda privata che trasporta merci.

08:00 Truppe russe entrano nella periferia di Toretsk nel Donetsk

Le truppe russe sono entrate nella periferia orientale della città di Toretsk, nella regione di Donetsk, dove continuano pesanti combattimenti. Lo ha affermato la portavoce del gruppo tattico-operativo “Luhansk” Anastasia Bobovnikova precisando che la situazione rimane instabile.

06:09 Harris: “Non incontrerò Putin per la pace senza Kiev”

La candidata democratica alla presidenza degli Usa Kamala Harris, nel corso di un’intervista sulla Cbs, ha escluso la possibilità di colloqui bilaterali con il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, a meno che non siano coinvolti i leader di Kiev. Harris, se eletta, ha detto che non si incontrerà “bilateralmente” con Putin “senza l’Ucraina”. “L’Ucraina deve avere voce in capitolo nel futuro dell’Ucraina”, ha aggiunto.

