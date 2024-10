Secondo gli esperti non si rilevano fuoriuscite di carburante

Sommozzatori ed esperti marini non hanno trovato alcuna prova di una grande fuoriuscita di carburante sulla barriera corallina samoana martedì, dopo che una nave della marina neozelandese si è incagliata ed è affondata. Lo ha detto il vice primo ministro di Samoa. Ma un video pubblicato online e condiviso con The Associated Press mostra diversi container che galleggiano nell’acqua e sulla riva a Samoa. Almeno uno dei container trasportava generi alimentari, tra cui pane all’aglio e salsicce. Tutte le 75 persone a bordo della uHMNZS Manawani sono state evacuate in sicurezza quando l’imbarcazione è naufragata a circa un miglio dalla costa di Upolu, Samoa, nella giornata di domenica.

