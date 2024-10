Parigi invia medicine e materiale sanitario: l'ambasciatore all'aeroporto

Un cargo militare francese è arrivato martedì all’aeroporto di Beirut con aiuti in medicine e materiale sanitario per la popolazione libanese, in difficoltà per l’operazione militare di Israele contro Hezbollah nel paese dei cedri. Allo scalo della capitale erano presenti il ministro della Salute libanese Firas Abiad, il ministro della cooperazione del Qatar Lolwah Al Khater e l’ambasciatore di Parigi Hervé Magro, che ha sottolineato come l’operazione, attuata in collaborazione con il Qatar, dimostri “la solidarietà della Francia in un situazione molto complicata“. Dall’inizio dell’offensiva dello Stato ebraico si contano 1300 morti e un milioni di sfollati tra la popolazione libanese.

