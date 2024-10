È il leader del Movimento del Popolo, un partito nazionalista arabo di sinistra

Il candidato dell’opposizione tunisina Zouhair Maghzaoui ha votato nella capitale Tunisi. Dei 17 candidati che si sono presentati, solo tre sono stati ammessi alla corsa: Zouhair Maghzaoui, Ayachi Zammel e il presidente in carica Kais Saied, che secondo le previsioni dovrebbe essere riconfermato. Maghzaoui è candidato con il Movimento del Popolo, un partito nazionalista arabo che fa parte di una coalizione di partiti politici di sinistra, e ha incentrato la propria campagna contro il programma economico di Saied e i recenti arresti politici. Tuttavia, è detestato dai partiti di opposizione per aver appoggiato la costituzione di Saied e le precedenti mosse per consolidare il potere. Dopo il voto, Maghzaoui ha dichiarato di ritenere che tutti i tunisini siano “vincitori oggi grazie alla loro partecipazione a queste elezioni” e ha invitato coloro che non hanno ancora votato di uscire e farlo.

