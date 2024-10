Chiusi scuole e uffici per il terzo giorno consecutivo

Il tifone Krathon sta duramente colpendo la principale città portuale di Taiwan, Kaohsiung, obbligando le autorità alla chiusura di scuole e uffici per il terzo giorno consecutivo e alla richiesta alla popolazione di rimanere in casa. Il tifone ha venti massimi di 125 chilometri all’ora: negozi e ristoranti sono stati chiusi, i residenti sono rimasti lontani dai mercati e dai porti. Almeno 8 persone sono morte intanto nell’incendio scoppiato in un ospedale nel sud dell’isola, nella contea di Pingtung.

