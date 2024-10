Il candidato vicepresidente dem con la moglie in un locale di Manhattan

Tim Walz si è concesso una pizza dopo il dibattito tv con JD Vance martedì sera a New York. Il candidato alla vicepresidenza democratico, che secondo gli analisti Usa avrebbe perso il dibattito con il rivale repubblicano, si è fermato in un locale di Manhattan, Justino’s Pizzeria, dopo la sfida negli studi della Cbs. Il governatore del Minnesota, accompagnato dalla moglie Gwen, è stato accolto da alcuni sostenitori e si è intrattenuto con gli inservienti, optando per un trancio di pizza con la salsiccia. Il video è stato diffuso dallo stesso Walz sui suoi profili social.

