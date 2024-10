Tutti i bambini sono già stati evacuati

L’esercito ucraino ha annunciato che si sta ritirando da Vuhledar, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, dopo più di due anni di intensi combattimenti con le truppe russe. Ieri Kiev aveva fatto sapere ieri che i soldati di Mosca erano entrati nella cittadina contesa ed erano avanzati fino al centro città. A Vuhledar sono rimaste 107 persone, tutti i bambini sono già stati evacuati.

Ucraina, Corte Ue: “Sanzioni contro consulenze giuridiche a Mosca legittime”

Intanto il Tribunale dell’Ue ha stabilito che il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo e alle entità stabilite in Russia, previsto dalle sanzioni contro Mosca in risposta alla guerra in Ucraina, è valido. Il Tribunale ribadisce l’importanza del diritto fondamentale di qualsiasi persona di farsi consigliare da un avvocato al fine di svolgere, prevenire o anticipare un procedimento giurisdizionale ma dichiara che tale diritto non è rimesso in discussione dal divieto previsto nelle sanzioni.

Nel 2022, in risposta all’intensificarsi dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive volte a far pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione. Tra le misure adottate figura il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica. Fatte salve talune eccezioni ed esenzioni, tali atti vietano a chiunque possa prestare servizi di consulenza giuridica (esercitando la professione, segnatamente, nel territorio dell’Unione) di fornire tali servizi al governo russo e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti in Russia. Il divieto mira ad aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata