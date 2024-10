Il 53enne australiano durante il suo discorso al Consiglio d'Europa a Strasburgo: "Mi sono dichiarato colpevole di aver cercato informazioni da una fonte"

Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando è stato scarcerato, il fondatore di WikiLeaks Julian Assange ha detto di essere stato liberato dopo anni di detenzione perché “mi sono dichiarato colpevole di giornalismo”. “Oggi non sono libero perché il sistema ha funzionato”, ha detto il 53enne australiano durante il suo discorso al Consiglio d’Europa a Strasburgo, in Francia, “oggi sono libero dopo anni di detenzione perché mi sono dichiarato colpevole di giornalismo, mi sono dichiarato colpevole di aver cercato informazioni da una fonte”.

Assange è stato rilasciato a giugno dopo aver trascorso cinque anni in un carcere britannico. Si è dichiarato colpevole di aver ottenuto e pubblicato segreti militari statunitensi come parte di un accordo con i procuratori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Assange: “In carcere incessante lotta per rimanere in vita”

“Non sono ancora del tutto attrezzato per parlare di ciò che ho sopportato: l’incessante lotta per rimanere in vita, sia fisicamente che mentalmente”. Lo ha detto il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, parlando al Consiglio d’Europa a Strasburgo, in Francia. Il passaggio da anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza al discorso ai parlamentari europei è stato un “cambiamento profondo e surreale”, ha aggiunto Assange, descrivendo l’esperienza di anni di isolamento in una piccola cella. “L’isolamento è un’esperienza che spoglia il senso di sé, lasciando solo la cruda essenza dell’esistenza”, ha continuato mentre la sua voce si incrinava. Si è quindi scusato per le sue “parole incerte” e per la sua “presentazione poco curata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata