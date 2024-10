Il neo segretario dell'Alleanza Atlantica tiene la sua prima conferenza stampa

“Sostenere l’Ucraina è la cosa giusta da fare, ed è anche un investimento nella nostra sicurezza, perché un’Ucraina indipendente e democratica è fondamentale per la pace e la stabilità, e il costo del supporto in Ucraina è di gran lunga inferiore al costo che affronteremmo se permettessimo a Putin di farsi strada”. Lo ha detto il nuovo Segretario della Nato, Mark Rutte, nella sua prima conferenza stampa al Quartier generale dell’Alleanza atlantica a Bruxelles. “So per esperienza personale con l’abbattimento del volo MH17, come il conflitto in Ucraina non sia circoscritto alle linee del fronte. È stata una tragedia che ha colpito il mio paese 10 anni fa, una tragedia che non deve mai più ripetersi”, ha aggiunto. “La Cina non può continuare ad alimentare il più grande conflitto in Europa dalla seconda guerra mondiale senza che questo abbia un impatto sui suoi interessi e sulla sua reputazione”, ha detto ancora Rutte.

