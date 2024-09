Il Partito delle Libertà (FPO) si è affermato nelle elezioni nazionali del 29 settembre

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza contro l’estrema destra davanti al Parlamento austriaco a Vienna domenica sera, dopo che le proiezioni delle elezioni nazionali hanno indicato la vittoria del Partito della Libertà (FPO), in quella che è la prima affermazione elettorale dell’estrema destra in Austria dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Il Partito della Libertà ha superato i conservatori al governo dopo aver fatto leva sulle ansie degli elettori su temi come l’immigrazione, l’inflazione, la guerra in Ucraina. Il Partito della Libertà avrebbe ottenuto il 28,9% dei consensi e il Partito Popolare Austriaco del cancelliere Karl Nehammer il 26,3%.

