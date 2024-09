Il ministro della Difesa israeliano annuncia ufficialmente la morte del leader di Hezbollah

“Lo Stato di Israele ha eliminato Hassan Nasrallah, il leader degli Hezbollah. È stato l’assassino di migliaia di israeliani e cittadini stranieri”. Lo ha detto in un video il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, confermando ufficialmente l’uccisione a Beirut di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. “Era una minaccia immediata per la vita di migliaia di israeliani e di altri cittadini”, ha aggiunto Gallant che poi si è rivolto a nemici e partner: “Ai nostri nemici dico: siamo forti e determinati. Ai nostri partner vorrei dire: la nostra guerra è la vostra guerra, e al popolo libanese dico che la nostra guerra non è con voi. È tempo di cambiare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata