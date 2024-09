Immagini di repertorio

Lo riferisce la polizia ucraina, citata da Ukrinform

Sei persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in Ucraina in un doppio attacco russo con droni che ha colpito un ospedale a Sumy. Lo riferisce la polizia ucraina, citata da Ukrinform. “Questa mattina, il nemico ha sferrato un doppio attacco, con l’ausilio di droni, contro un ospedale e un settore residenziale del centro regionale. La scientifica, le squadre di intervento e gli artificieri stanno lavorando sul posto insieme al servizio di pronto intervento”, riferisce la polizia, spiegando che il doppio attacco consiste nel fatto che, mentre era in corso l’evacuazione di pazienti e personale sanitario, “il nemico ha colpito di nuovo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata