L'Unicoi County Hospital è stato allagato dalle piogge torrenziali

Lo Stato del Tennessee è stato travolto dal passaggio dell’uragano Helene che ha provocato allagamenti in molte zone. Le inondazioni hanno colpito anche l’Unicoi County Hospital dove 54 persone, tra pazienti e medici, sono scappati sul tetto dell’ospedale mentre l’acqua allagava interamente la struttura, in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti in elicottero e hanno tratto in salvo tutte le persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata